Jóvenes: Piensen por sí mismos

Mons. José Rafael Quirós

Arzobispo Metropolitano de San José

Un joven verdaderamente libre no le teme a la verdad y aprende a preguntar. A contrastar la información. A escuchar opiniones distintas. A cambiar de criterio cuando aparecen mejores argumentos. Y, sobre todo, a formar su conciencia a la luz de la veracidad.

La manipulación puede aparecer en todos los ámbitos: en la política, en la economía, en las ideologías, en los medios de comunicación, en las redes sociales e incluso en ambientes religiosos; cuando alguien sustituye la formación de la conciencia por el control de las personas.

Se manipula no sólo mintiendo; también, ocultando información, despertando miedos, explotando emociones o presentando una versión única de la realidad.

Cada día miles de algoritmos deciden qué vemos, qué leemos y qué termina conquistando nuestra atención. La publicidad ya no vende sólo productos; igualmente, estilos de vida, emociones e identidades.

Los discursos políticos buscan adhesiones inmediatas. Las redes sociales premian la reacción antes que la reflexión.

El Papa León XIV ha subrayado que la comunicación digital no se limita a transmitir información, sino que modela la cultura y, con ella, la forma en que las personas perciben la realidad, desean y toman decisiones.

Lo anterior, adquiere un peso decisivo en los jóvenes, porque no solo consumen contenidos, sino que están inmersos en un entorno que va configurando sus criterios de verdad, éxito y felicidad (cfr. Magnifica Humanitas, n.135).

Desde las primeras páginas de la Biblia aparece la lucha entre la verdad y el engaño. Así, la serpiente no obligó a Eva; sino que manipuló su percepción de la realidad (Gn 3,1-5). Mezcló verdades con mentiras hasta sembrar la duda; forma eficaz de manipulación.

Jesús también advirtió a sus discípulos: «Tengan cuidado que nadie .los engañe» (Mt 24,4). Asimismo, insistió: «Cuídense de los falsos profetas» (Mt 7,15), porque no todo lo que parece bueno conduce realmente al bien.

La fe auténtica nunca necesita manipular. Jesús convencía, no imponía.

Llamaba, no presionaba. Invitaba, no chantajeaba. Cuando muchos discípulos decidieron abandonarlo, no los retuvo por la fuerza. Incluso preguntó a los Doce: «¿También ustedes quieren marcharse?» (Jn 6,67). Hasta en ese momento respetó profundamente la libertad humana. Y dijo una frase que conserva toda su energía: «La verdad los hará libres» (Jn 8,32).

Una sociedad madura no necesita jóvenes que repitan consignas sin pensar. El pensamiento crítico no debilita la fe, la purifica. No debilita la democracia, la fortalece. No rompe la comunión, la hace más auténtica.

Quizá una de las tareas más urgentes de la Iglesia, la familia y la escuela sea enseñar a las nuevas generaciones a reconocer cuándo alguien intenta pensar por ellas.

Dado que, Dios no busca seguidores manipulados, sino discípulos libres que amen.

Así, un joven que ha aprendido a pensar por sí mismo será difícil de engañar y poseerá mayor capacidad para transformar el mundo.