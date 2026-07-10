Jóvenes pianistas tendrán su gran gala en Costa Rica

Las nuevas generaciones del piano tendrán su gran noche este viernes 10 de julio con la Gala de Jóvenes Promesas, uno de los eventos más esperados del Costa Rica Piano Festival 2026.

La cita será a las 7 p.m. en el Auditorio Humboldt, donde jóvenes músicos mostrarán el talento que han desarrollado durante el festival.

La presentación reunirá a pianistas que participan en esta edición del encuentro, el cual durante toda la semana ha combinado clases, talleres, conciertos e intercambio cultural con artistas de diferentes partes del mundo.

“Llevar el festival a nuevos escenarios marca un momento importante para el Costa Rica Piano Festival. Nuestro objetivo es que más jóvenes encuentren en la música una oportunidad para desarrollar su talento, que más familias vivan de cerca esta experiencia artística y que el CRPF continúe fortaleciéndose como un espacio nacional de formación, intercambio cultural y excelencia pianística”, expresó Lanzo Luconi, director del festival.

Antes de la gala, el público todavía podrá disfrutar de dos conciertos gratuitos de jóvenes pianistas este miércoles y jueves a las 6 p.m. en el Salón Dorado del Museo de Arte Costarricense.

El festival concluirá el sábado 11 de julio con un concierto especial de clausura en el Teatro Nacional, a las 7 p.m. La entrada para la Gala de Jóvenes Promesas tiene un costo de ₡8.000, mientras que el concierto de cierre tendrá un valor de ₡15.000 para público general y ₡10.000 para estudiantes y adultos mayores.