Los 72 delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebraron su asamblea nacional para elegir a los jóvenes que ocuparán puestos de suplencia en las candidaturas a diputaciones y cumplir así con el estatuto de la agrupación, que exige un 20% de personas menores de 35 años dentro de las papeletas.

La elección se distribuyó por provincias. En San José fueron designados Jordan Carrillo, María José Castro y Axel Bolaños; en Alajuela, Vivian Alvarado y Julio Rodríguez; en Cartago, Stephanie Guzmán y Óscar Villalta.

En Heredia resultó electa Jessica Marín, mientras que en Guanacaste los escogidos fueron Kevin Orozco y Wendel María Campos. Finalmente, en Puntarenas se eligió a Helmut Mengel y Rachel Palacios.

Según explicó Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación oficialista, la cúpula del partido también acordó sesionar de forma preventiva debido a los recursos de amparo electoral presentados en las últimas semanas, aunque la mayoría fueron declarados sin lugar.

Uno de los aspectos que marcó la jornada ocurrió cuando Carlos Vásquez, delegado del PPSO que interpuso cuatro recursos de amparo electoral contra la agrupación por el proceso de elección a diputados, denunció haber sido excluido de manera injusta de este espacio.

Aseguró que, ante la ausencia de una persona propietaria en la actividad, él tenía derecho a participar como delegado suplente por la provincia de Puntarenas.

Sin embargo, afirma que la presidenta del partido decidió dejarlo afuera y que su lugar lo asumiera alguien que estaba más abajo en la lista.

“Es porque van a hacer irregularidades. Las voces disidentes las sacan de las asambleas para hacer lo que ellos quieran y que no haya testigos”, denunció Vásquez.

No obstante, Diario Extra conversó con Ortega, quien aseguró que no existe un orden de suplencias y negó que este hubiera sido retirado del espacio porque, según dijo, “todos tienen un derecho de participar”.