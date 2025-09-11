

Milagro Torres Castro

En Limón, 12 estudiantes del Liceo Rural La Perla llegaron hasta los laboratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR) para descubrir que un simple residuo de banano podía convertirse en champús, cremas y geles.

La iniciativa nació gracias a la médica limonense Kihaveth Navarro Hernández, de 31 años, quien buscó abrir puertas a la juventud de su provincia.

“El desarrollo siempre va de la mano de las oportunidades. Entre menos tenga una persona, más reducido será su camino. Por eso hay que mostrarles que existen otras rutas lejos de la violencia y las drogas”, explicó la doctora Navarro, originaria de Batán.

El viaje no fue sencillo: salieron de Siquirres al amanecer y dos horas después estaban en el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR). Ahí, con la guía de especialistas, los estudiantes se pusieron la bata blanca y comenzaron a mezclar sustancias, medir fórmulas y preparar productos que antes solo habían imaginado.

Para la investigadora Daniela Matarrita, docente de la Facultad de Farmacia, era fundamental que el proyecto no quedara en teoría.

“Decidimos que ellos mismos manipularan, midieran y crearan. Queríamos motivarlos y mostrarles que una carrera en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas es posible para cualquier estudiante de colegio”, comentó Matarrita.

El entusiasmo fue evidente, los jóvenes durante cuatro horas de trabajo, convirtieron cada mezcla en símbolo de esperanza.

Para algunos, fue la primera vez que se imaginaron dentro de un laboratorio universitario. Para otros, el inicio de un sueño académico.

“Yo tuve oportunidades desde pequeña, como participar en una feria científica, y eso me cambió la vida. Ahora quiero que cada joven de Limón tenga esa posibilidad”, recordó la doctora Navarro.

El reto ahora es que la experiencia no quede solo en un bonito recuerdo. La docente de Ciencias del Liceo La Perla, Heidy Derlyn Wright Cruz, ya piensa en lo que sigue.

“Queremos conseguir apoyo para montar un pequeño laboratorio en el colegio. Con las formulaciones que nos dio la UCR podríamos continuar el proyecto y, en un futuro, comercializar los productos. No se trata solo de ciencia, se trata de acompañar y de creer en ellos”, manifestó Wright.

En un cantón marcado por cifras rojas de homicidios y rezago social, la posibilidad de transformar desechos en productos útiles es también una metáfora, es la prueba de que, con apoyo, los jóvenes de Limón pueden cambiar su destino.