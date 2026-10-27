Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Estudiantes de distintas regiones del país presentarán sus proyectos de negocio ante empresarios y profesionales durante la Gran Final Nacional de Futuros Empresarios, una competencia que busca impulsar el desarrollo de ideas empresariales entre niños y jóvenes.

La actividad es organizada por Paretus, un emprendimiento educativo costarricense que enseña finanzas, economía y emprendimiento mediante un método que combina conocimientos económicos con elementos de la psicología.

La final se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, a partir de la 1 p. m., en el gimnasio del Liceo de Heredia. En total, 40 estudiantes fueron seleccionados tras participar en varias etapas y retos desarrollados durante octubre en centros educativos y distintas regiones de las siete provincias.

Carmen Sánchez, fundadora y directora general de Paretus, explicó que la competencia está dirigida a participantes de entre 7 y 19 años, quienes deben transformar sus ideas en propuestas empresariales con posibilidades de crecimiento.

“Futuros Empresarios es una competencia nacional de modelo de negocio dirigida a niños y jóvenes de 7 a 19 años, en la que los estudiantes convierten sus ideas en propuestas empresariales innovadoras, rentables y con alto potencial de crecimiento”.

Proyectos con enfoque empresarial

Durante octubre, la competencia se desarrolla en centros educativos y distintas regiones de las siete provincias del país. Los estudiantes participan en varias etapas y retos que les permiten trabajar sus ideas.

De ese proceso se seleccionó a 40 finalistas, quienes expondrán sus proyectos ante un jurado conformado por personas con experiencia en el sector empresarial y profesional.

La iniciativa también procura incorporar a estudiantes de comunidades con diferentes condiciones sociales y geográficas, para que puedan presentar sus propuestas ante personas vinculadas con el mundo de los negocios.

Carmen Sánchez

Fundadora “En esta competencia nacional están participando niños de todos los entornos, de todas las zonas del país, de todos los rinconcitos de Costa Rica, de zonas y regiones muchas veces difíciles de imaginar, por su vulnerabilidad, por su contexto y por su lejanía”, añadió Sánchez.

Aprender a crear negocios

Uno de los componentes de Futuros Empresarios es el trabajo práctico con modelos de negocio. Los participantes deben desarrollar sus ideas como propuestas empresariales, con atención a su estructura, rentabilidad y posibilidades de expansión.

La exposición ante el jurado les permitirá presentar el planteamiento de sus proyectos y recibir observaciones de personas con experiencia en el ámbito empresarial.

Sánchez señaló que la metodología de Paretus procura que los participantes aprendan mediante la práctica y no únicamente a través de contenidos teóricos.