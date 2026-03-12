Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Estudiantes de comunidades rurales de Limón, Turrialba y Cartago están teniendo la oportunidad de acercarse al mundo de la tecnología, la robótica y las carreras científicas gracias a un proyecto impulsado por la Universidad de Costa Rica.

La iniciativa forma parte del Trabajo Comunal Universitario TC-691 Tropicalización de la Tecnología, mediante el cual estudiantes y docentes de la universidad visitan centros educativos públicos para promover el interés por las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre niñas, niños y jóvenes, especialmente en comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

Por medio de talleres, charlas y actividades prácticas, el proyecto busca ampliar las oportunidades de formación tecnológica para el estudiantado. Durante estos espacios se abordan temas como robótica, desarrollo de videojuegos, prototipos y orientación sobre carreras universitarias relacionadas con la tecnología.

Según explicó el ingeniero Helbert Meneses Navarro, coordinador del TCU, el propósito es acercar el conocimiento tecnológico a quienes muchas veces no tienen acceso a este tipo de herramientas.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

“La propuesta es “tropicalizar” la tecnología, es decir, adaptarla y aplicarla a las realidades y necesidades locales, con el fin de contribuir al desarrollo integral y sostenible de las comunidades”, afirmó Meneses.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

El concepto de “tropicalizar” la tecnología se refiere precisamente a integrar el desarrollo tecnológico en contextos tropicales y en vías de desarrollo, de manera que responda a las necesidades de cada comunidad y contribuya a su progreso social, educativo y productivo.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

En el marco de este proyecto, estudiantes de undécimo año del Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba visitaron las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

Durante la jornada, los jóvenes participaron en un taller donde aprendieron a ensamblar desde cero un robot omnidireccional, además de conocer el funcionamiento de sensores, motores y sistemas de programación.

Los estudiantes también pudieron programar instrucciones para que el robot siguiera trayectorias específicas o evitara obstáculos, una experiencia que les permitió tener un primer acercamiento práctico a la ingeniería y la electrónica.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

Para muchos de ellos, el taller representó una oportunidad para descubrir nuevas áreas de conocimiento. Mariángel Alvarado Salas, quien participó en la actividad, señaló que la experiencia fue muy enriquecedora, ya que pudo aprender sobre un campo que antes no conocía.

De igual manera, el estudiante Juan José Pereira Martínez destacó la importancia de estas iniciativas para orientar su futuro académico.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

“Esta experiencia nos puede aportar mucho para la carrera que queremos elegir, porque en mi caso quiero estudiar Ingeniería en Electromecánica y es muy útil aprender sobre electrónica, cómo desarrollar circuitos y programar robots, ya que puede ser un área en la que más adelante me pueda especializar”, explicó Pereira.

Desde el ámbito educativo, el impacto del proyecto también es valorado por el personal docente. Juliana Brenes Rodríguez, profesora de Computación del centro educativo, explicó que este tipo de actividades resultan especialmente relevantes porque el colegio no cuenta con robótica dentro de su plan de estudios.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

Además, señaló que la experiencia fortalece la orientación vocacional del estudiantado al permitirles explorar de forma directa áreas tecnológicas que podrían convertirse en su futura profesión.

Con iniciativas como el TCU-691, la Universidad de Costa Rica busca reducir brechas en el acceso al conocimiento y demostrar que la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo de las comunidades.

Jóvenes se acercan a la tecnología. Foto: Laura Rodríguez.

A través de estos espacios de aprendizaje, jóvenes de zonas rurales no solo descubren nuevas habilidades, sino también la posibilidad de construir un futuro profesional en el campo de la ciencia y la innovación.