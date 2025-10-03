8 estudiantes de Colegios Científicos de Costa Rica dejaron huella en Singapur tras ganar 2 reconocimientos en la final mundial de STEM Racing by Fórmula 1, una competencia educativa que reúne a jóvenes de todo el mundo para diseñar autos de carrera a escala.

El equipo nacional, Kura Force, obtuvo los premios Best Newcomer (Mejor debutante) y Amaron Sustainability Showcase, distinciones que resaltan tanto su sobresaliente primera participación como su visión innovadora en sostenibilidad social.

La competencia está relacionada con la Fórmula 1, no obstante, el verdadero objetivo del torneo es impulsar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Los estudiantes deben diseñar, fabricar y competir con autos de carrera en miniatura, además de gestionar todo lo que implica dirigir una escudería.

El premio de sostenibilidad fue concedido gracias a la iniciativa STEM Racing 4 All, creada por los propios jóvenes costarricenses. El proyecto busca que personas con discapacidad visual también puedan vivir la experiencia de la Fórmula 1 a escala. La propuesta ya se implementa en el Centro Nacional de Educación Helen Keller.

“Queríamos demostrar que la innovación y la responsabilidad pueden ir de la mano. Este premio significa que los jóvenes también podemos aportar a la conversación global sobre sostenibilidad”, expresó David Cascante, uno de los integrantes del equipo.

Orgullo para Costa Rica

El equipo tico se convirtió en el primero de Centroamérica en clasificar a esta plataforma educativa global, compitiendo contra más de 80 equipos internacionales.

Como parte del reconocimiento, los jóvenes tendrán la oportunidad de visitar el garaje del equipo Aston Martin y compartir con sus ingenieros y pilotos.

“Esto abre camino a que más jóvenes de Costa Rica participen en competencias STEM. Es una vitrina que nos posiciona en el mapa mundial de la innovación”, dijo Johanna Salazar, directora del Colegio Científico de Alajuela.

Los protagonistas

El equipo Kura Force está integrado por estudiantes de los Colegios Científicos de Alajuela, San Vito, Puriscal y Los Santos, los cuales son:

Carolina Bustillos

Felipe Sáenz

Geicob Blanco

Esteban Morales

David Cascante

Mariana Murillo

Fabricio Zamora

Verónica Quesada

Su entrenador, el Dr. Aldrin Dela Cruz Go, indicó: