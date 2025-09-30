Un sondeo realizado por Coopenae-Wink señala que los jóvenes costarricenses reconocen la importancia que tiene destinar un monto de los ingresos al ahorro o las inversiones, sin embargo, el 58% de las personas que participaron indicaron que solo le dedican menos de un 10% a dichas prácticas.

Mientras que un 28% guardan entre un 11% a un 20% y solo el 14% declaró que el porcentaje es superior a un 21% del salario.

“A nivel de la población juvenil logramos desmitificar que ellos no se preocupan por el tema de sus finanzas personales y cuando hablamos del tema del ahorro, para ellos sí es vital. Lo importante acá siempre va a ser generar ese hábito al ahorro, hay un trabajo a realizar con el tema del ahorro y cómo realmente generar hábitos sostenibles”, comentó Cindy Rivera, gerente de inclusión financiera en Coopenae-Wink.

Carlos Valerín, economista y asesor financiero, destacó que en los últimos años se ha despertado la curiosidad por buscar opciones de inversión que complementen el ahorro.

“Tenemos que entender que ahorro e inversión son dos cosas distintas, no son lo mismo. En finanzas saludables se habla de que esos dos rubros deberían aportar un 10% del ingreso cada uno, que son un 20% en total”, recomendó.

Además, agregó que la educación financiera de las personas es un componente importante para evitar el sobreendeudamiento. De acuerdo con el sondeo, cerca de la mitad de los encuestados aceptan que tienen un nivel básico para el manejo de sus finanzas.

Solo un 9% reconoce su experiencia como avanzada.

“Hay una necesidad de que el sistema educativo pueda llevar programas de educación financiera, al igual que un acompañamiento para que las personas puedan materializar la aplicación de un presupuesto y poder identificar cuáles son las oportunidades de mejora que se tienen en la administración de su dinero”, agregó Rivera.

En materia de deudas, el 69% de las personas cuenta con créditos. Valerín menciona que hay varios factores que contribuyen al sobreendeudamiento de la población.

“Número uno, la falta de conocimiento de principios básicos de finanzas está ausente. Entonces, la persona incurre en un crédito donde la tasa de interés es superior al 20% como sucede con créditos personales y no tienen el entendimiento de lo que implica esa tasa a la que se están comprometiendo”, relató el experto.

También se suma una amplia oferta de tarjetas de crédito en el mercado nacional donde las personas llegan a tener hasta cinco tarjetas por los diferentes beneficios en millas o devoluciones de dinero. Sin embargo, involucra diferentes fechas de corte y de pago por lo que “empiezan a sobre girarse de manera bastante peligrosa”.

Por último, compara la opción de tasa cero como una evolución de la cultura de polaco que existió en el país y los costarricenses empiezan a acumular varias deudas que en conjunto limitan la capacidad de pago del deudor.

“Lo que he notado, muchísimo, es que la mayoría de la gente está viniendo a asesoría porque están sobregirados o endeudados a causa de dos cosas principales: viajes y conciertos”, afirmó Valerin.

Para evitar estas situaciones, Rivera recordó la importancia de los presupuestos para recuperar el orden financiero que permitan mejorar la situación de la persona.

“Parte de nuestro propósito es transformar las vidas de las personas y esto le va a dar valor al país porque recordemos que las personas con unas finanzas sanas hacen que el país también se vea beneficiado porque se activan comercialmente para sumar a la cadena de valor en la economía”, expresó.

Carlos ValerÍn Asesor Financiero “Costa Rica históricamente tuvo una cultura de ahorro, pero con el tiempo se ha ido perdiendo. Ha aumentado la oferta de tarjetas de crédito, préstamos personales y sumado a una débil educación financiera, las nuevas generaciones están entrando en deuda más de lo que quisiéramos”.