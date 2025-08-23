Las selecciones nacionales de tenis de mesa, tanto femenina como masculina, partieron rumbo a Rosario, Argentina, para participar en el Campeonato Panamericano U-15 y U-19. El torneo se llevará a cabo del 24 al 31 de agosto en el Predio Ferial Parque Independencia.

Costa Rica estará representada en la categoría U-15 femenina por Valentina Garro, Noemi Matarrita y Sofía Jiménez; en la rama masculina por Lucca Lobo, Reinel Venegas y Moisés Campos.

En la categoría U-19, las representantes femeninas serán Lucía Zavaleta, María Paula Araya y Abigail Pereira, mientras que en la masculina participarán Sebastián Avilés, Mateo Monge, Alejandro Pereira y Daniel Jacobo.

El equipo estará bajo la dirección de los entrenadores Jeison Martínez, Carlos Fallas y Johan Otárola.