Joven revolucionará la experiencia de conciertos con su nueva app

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un joven costarricense llamado José Batalla irrumpe en la escena digital con una nueva aplicación que promete transformar la experiencia de los conciertos.

Se trata de LogFest, una plataforma digital y aplicación móvil creada por el emprendedor tico José Batalla, que nace a partir dereunir en un solo lugar todo lo que implica vivir un festival o concierto.

Desde registrar los eventos a los que se asiste, hasta calificar artistas, escribir reseñas y compartir fotografías, la app busca convertirse en una especie de diario musical interactivo.

“Nuestro objetivo es ofrecer una app que les permita a los que asistan a festivales o conciertos, guardar esos momentos y memorias para siempre, conectar con los otros usuarios creando una comunidad de amantes de la música en vivo y funcionar como red social donde puedan subir fotos, seguir artistas y otros usuarios”, afirmó el oriundo de Cartago en entrevista con Grupo Extra.

Además de conectar a los fanáticos, la herramienta también apuesta por impulsar a nuevos talentos dentro de la industria musical.

“Algo de lo que más quiero es apoyar todo ese talento emergente, donde queremos servir de trampolín y que se hagan conocer a más personas mediante un concierto que tengan programado. Les daremos la misma exposición y beneficios que cualquier otro concierto o festival”, aseguró.

El joven de tan solo 26 años afirmó que la aplicación será gratuita y estará disponible para dispositivos Android y Apple, con un lanzamiento oficial previsto durante el Picnic Festival en el Centro de Eventos Pedregal.

Desde ahí, el objetivo es expandirse a grandes escenarios internacionales como Lollapalooza, Estéreo Picnic, Vive Latino y Pal’ Norte.

“Estamos procurando cubrir la mayor cantidad de conciertos y festivales posibles en Latinoamérica y posteriormente, buscar tener presencia para los festivales y conciertos del verano en Estados Unidos y Europa”, concluyó.