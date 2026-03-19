Joven revolucionará la experiencia de conciertos con su nueva app

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Un joven costarricense llamado José Batalla irrumpe en la escena digital con una nueva aplicación que promete transformar la experiencia de los conciertos.
Se trata de LogFest, una plataforma digital y aplicación móvil creada por el emprendedor tico José Batalla, que nace a partir dereunir en un solo lugar todo lo que implica vivir un festival o concierto.
Desde registrar los eventos a los que se asiste, hasta calificar artistas, escribir reseñas y compartir fotografías, la app busca convertirse en una especie de diario musical interactivo.
“Nuestro objetivo es ofrecer una app que les permita a los que asistan a festivales o conciertos, guardar esos momentos y memorias para siempre, conectar con los otros usuarios creando una comunidad de amantes de la música en vivo y funcionar como red social donde puedan subir fotos, seguir artistas y otros usuarios”, afirmó el oriundo de Cartago en entrevista con Grupo Extra.
Además de conectar a los fanáticos, la herramienta también apuesta por impulsar a nuevos talentos dentro de la industria musical.
“Algo de lo que más quiero es apoyar todo ese talento emergente, donde queremos servir de trampolín y que se hagan conocer a más personas mediante un concierto que tengan programado. Les daremos la misma exposición y beneficios que cualquier otro concierto o festival”, aseguró.
El joven de tan solo 26 años afirmó que la aplicación será gratuita y estará disponible para dispositivos Android y Apple, con un lanzamiento oficial previsto durante el Picnic Festival en el Centro de Eventos Pedregal.
Desde ahí, el objetivo es expandirse a grandes escenarios internacionales como Lollapalooza, Estéreo Picnic, Vive Latino y Pal’ Norte.
“Estamos procurando cubrir la mayor cantidad de conciertos y festivales posibles en Latinoamérica y posteriormente, buscar tener presencia para los festivales y conciertos del verano en Estados Unidos y Europa”, concluyó.