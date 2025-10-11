Un joven de 27 años, de apellido Zúñiga, resultó herido de bala la noche del viernes en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, luego de ser atacado por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 11:17 p. m., cuando el afectado caminaba por la vía pública y fue interceptado por los agresores.

“En apariencia, el ofendido, transitaba en vía pública y aparentemente es abordado por dos sujetos en motocicleta, los cuales, presuntamente, sin mediar palabra alguna, le dispararon en varias ocasiones, logrando impactarlo en dos de estas, en el tórax y en el brazo izquierdo”, informó el OIJ.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde recibió atención por las heridas.

Las autoridades judiciales indicaron que el caso continúa en investigación con el fin de determinar el motivo del ataque y la identidad de los responsables.