Joven resulta herido de bala tras ataque en plena vía pública 

Un hombre de 24 años resultó herido por arma de fuego la madrugada de este jueves en el sector de La Capri, en Desamparados, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte del incidente ingresó alrededor de las 3:30 a. m., cuando se alertó sobre un ataque contra un hombre que se encontraba en vía pública. De acuerdo con la información preliminar, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por varios sujetos.

En apariencia, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó contra el joven, impactándolo en una de sus extremidades.

El herido, identificado con el apellido Buzano, de 24 años, fue trasladado inicialmente en un vehículo particular hasta la Clínica Marcial Fallas en Desamparados. Posteriormente, debido a la lesión, fue remitido al Hospital San Juan de Dios para una atención más especializada.

Según el informe médico preliminar, el joven presentaba una herida por arma de fuego a la altura del muslo.

El caso se mantiene en investigación por parte de agentes judiciales de la sección de delitos contra la integridad física y tránsito, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.