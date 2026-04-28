Joven relata su camino como paciente con tumores en Costa Rica

“¿Qué quiero? ¿Cuál es mi sueño más grande? Vivir”. Con esta frase, Keylin Alfaro resume una lucha de casi una década. Su historia no es solo un relato individual de resiliencia, sino el espejo de una realidad que afecta a miles de costarricenses: la persistencia y complejidad de los tumores en el país.

Un panorama de salud complejo

El caso de Keylin se sitúa en un contexto donde el cáncer representa uno de los mayores desafíos de salud pública. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), recopilados en un reporte publicado a finales de 2025, en 2024 se registraron 6.300 casos, distribuidos en 3.342 hombres y 2.958 mujeres.

La incidencia de esta enfermedad se manifiesta de formas distintas según la etapa de la vida.

En la niñez (5 a 14 años), destacan por su frecuencia los casos de leucemia linfoblástica aguda (8 casos) y el tumor maligno del hueso (4 casos).

Al avanzar la edad, otros diagnósticos ganan terreno; por ejemplo, en los hombres, el tumor maligno de la próstata registró 481 casos de alto impacto, mientras que, en las mujeres, el tumor maligno de mama contabilizó 425 casos significativos.

Keylin, una joven recién graduada de la universidad, personifica la valentía frente a diagnósticos adversos. Su batalla comenzó en 2017, a los 15 años, con un cáncer espinal que requirió cirugía y radioterapia.

En 2020, durante la pandemia, su situación se complicó al detectársele un tumor de gran tamaño en el tallo y una metástasis cerebral. Tras haber superado ya tres cirugías cerebrales, hoy se enfrenta a la aparición de un nuevo tumor, lo que ha reactivado la urgencia de buscar tratamientos especializados fuera de nuestras fronteras.

La lucha de Keylin ha llegado a un punto decisivo: la necesidad de acceder a un tratamiento en España.

Este camino tiene un costo económico monumental. El procedimiento médico consta de seis ciclos, con un valor de €21.124 cada uno. En total, la familia necesita recaudar aproximadamente $170 mil (alrededor de ¢77.5 millones) para cubrir los gastos.

“Hemos hecho actividades, bingos. Mi mamá debe hacer rifas… tenemos una cuadrangular para recolectar fondos”, relata Keylin, quien destacó cómo la comunidad se ha organizado para apoyarla.

Para Keylin, el tiempo es el recurso más valioso. Quienes deseen conocer más sobre su historia y su tratamiento pueden seguirla en su cuenta de Instagram @alfaro_kei o colaborar a través de su campaña en GoFundMe.

En un país donde los tumores siguen siendo una realidad presente en miles de hogares, el caso de Keylin recuerda que, más allá de las estadísticas, existen jóvenes con metas y una voluntad inquebrantable de vivir.