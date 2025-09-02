El joven que ingresó la noche del lunes en el Colegio Nocturno de Palmares, en Pérez Zeledón, con un arma, conversó con el medio PZ Actual, para explicar lo sucedido.

Según el artículo publicado por el medio local, el joven indicó que su acción fue un acto desesperado para defender a un amigo, quien presuntamente había sido agredido días antes por integrantes de una banda conocida como La 8, dejándolo con fracturas en el rostro que incluso ameritaron su hospitalización.

Lea: Ingresan con pistola a colegio y amenazan a estudiantes

“El doctor advirtió a mi amigo que un mal golpe lo podría matar. Cuando vi que lo agredían de nuevo y nadie del colegio intervenía, tomé la pistola de balines. Era la única manera, había como 15 personas de esa banda y nos iban a reventar”, declaró a PZ Actual.

El joven insistió en que nunca tuvo la intención de matar a nadie y que actuó movido por la impotencia de ver la situación desbordada. Además, indicó que el portón del colegio estaba abierto cuando llegó y que el guarda apareció hasta después.

“Ya me puse en contacto con el OIJ para esclarecer lo sucedido. No hay denuncia, pero dejé mi número de contacto por si me requieren”, dijo. Además, pidió disculpas a las personas que se asustaron con la escena:

“Me siento muy avergonzado. Mi intención nunca fue generar miedo, solo quería proteger a mi amigo”.