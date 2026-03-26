Joven que conducía bicimoto fallece en accidente de tránsito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un joven de apellido Rojas y de 21 años falleció en un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela la noche del miércoles.

Según trascendió, la víctima viajaba en una bicimoto y, por razones que hasta el momento se desconocen, habría invadido el carril contrario.

Esta maniobra del conductor provocó que colisionara con un vehículo que viajaba en la vía opuesta.

Las autoridades de Cruz Roja llegaron al sitio y, tras abordar al joven, lo declararon sin vida en el lugar.