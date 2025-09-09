El joven piloto costarricense de 18 años, Evan Michelini, se prepara para su segunda jornada oficial en el Campeonato Europeo de Fórmula 4 en el histórico circuito de Mugello, Italia, del 12 al 14 de septiembre.

Su participación no solo es un reto personal, sino un hito para el automovilismo costarricense, ya que recordemos que es el primer tico en competir oficialmente en esta prestigiosa categoría que reúne a algunas de las promesas más sólidas del automovilismo internacional.

Michelini llega motivado tras un destacado debut en Paul Ricard, Francia, donde sorprendió al lograr un meritorio quinto lugar en la segunda carrera y un noveno en la primera.

Su camino busca abrir nuevas puertas para los pilotos costarricenses en categorías de fórmula, consolidando paso a paso su trayectoria internacional.

Michelini compite con el equipo AKM Motorsport, dirigido por Marco Antonelli, padre del piloto de F1 Kimi Antonelli.

Participa en la categoría Rookie, siendo uno de los pilotos con menor experiencia en la parrilla.

Desde finales de agosto, Michelini ha estado en Mugello entre prácticas y pausas activas, tanto en pista como en simulador.

También alterna entrenamientos en Costa Rica con sesiones en Europa junto a su equipo, utilizando un Fórmula 4 para su preparación física y técnica.

“Me siento muy emocionado por volver a pista. Lo vivido en Paul Ricard me dejó muchísimos aprendizajes y ahora quiero aprovecharlos al máximo en Mugello. Sé que será un reto todavía mayor, pero voy con la mentalidad de seguir creciendo y representando a Costa Rica de la mejor manera”, comentó Michelini.

Calendario (hora de Costa Rica):

Clasificación: Viernes 12 de septiembre, 9:20 a.m.

Viernes 12 de septiembre, 9:20 a.m. Primera Carrera: Sábado 13 de septiembre, 2:25 a.m.

Sábado 13 de septiembre, 2:25 a.m. Segunda Carrera: Sábado 13 de septiembre, 8:40 a.m.

Sábado 13 de septiembre, 8:40 a.m. Tercera Carrera: Domingo 14 de septiembre, 2:40 a.m.

Tras la cita en Mugello, el campeonato continuará en Monza del 24 al 26 de octubre, donde Michelini cerrará su participación en la temporada actual.

La clasificación y las carreras se pueden seguir en los perfiles oficiales de Facebook y YouTube del campeonato: ‘Italian F4 Championship – E4 Championship’.