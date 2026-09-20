Joven muere tras ser atropellado por su propio vehículo

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Alvarado, de 27 años, murió luego de quedar atrapado por el vehículo en el que viajaba, en Acosta, San José.

El incidente ocurrió cuando, en apariencia, Alvarado se bajó del automóvil para ingresar a un local comercial.

Según la información preliminar, en ese momento el vehículo habría presentado una falla mecánica y comenzó a desplazarse hacia atrás por una pendiente.

Al percatarse de lo ocurrido, el hombre aparentemente intentó detener el automóvil; sin embargo, perdió el control y terminó siendo aplastado por el vehículo, que posteriormente habría volcado y cayó sobre él en una cuneta.

Alvarado falleció en el sitio debido a las lesiones provocadas por el accidente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.