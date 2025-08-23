Un joven de 22 años identificado con el apellido Carvajal falleció la madrugada de este sábado tras recibir impactos de arma de fuego en el sector de San Rafael de Guatuso, según reportó el Organismo de investigación Judicial (OIJ).

“En apariencia en vía pública en dicho sector varios sujetos abordan al ofendido quien respondía al apellido de Carvajal de 22 años y presuntamente le disparan en múltiples ocasiones logrando impactarlo en ambos hombros y en la cabeza“, explicó el OIJ.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar mientras que el joven fue trasladado al hospital de Upala, donde perdió la vida en horas de la mañana.

Los agentes judiciales se presentaron al sitio para recolectar indicios balísticos, y el cuerpo de Carvajal fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho.