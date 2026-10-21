Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un joven de 26 años falleció la noche del martes, tras resultar herido con un arma blanca durante una riña ocurrida en Santa Rosa de Santa Cruz, Guanacaste.

Por este caso, un hombre de apellido Alanes permanece detenido como sospechoso.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró aproximadamente a las 10:30 p. m., cuando el ahora fallecido, de apellido Zeledón, en apariencia se habría acercado a la vivienda de otro hombre.

Homicidio en Guanacaste. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

En determinado momento, ambos habrían protagonizado una riña. Según la versión preliminar de las autoridades judiciales, el dueño de la vivienda habría sacado un cuchillo y presuntamente herido al joven en dos ocasiones: una en el tórax y otra en la barbilla.

El hombre falleció en el sitio, frente a un bar de la zona. Según la información suministrada, era vecino de Villarreal de Santa Cruz.

Homicidio en Guanacaste. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

La Cruz Roja trasladó al sospechoso a la clínica de Santa Cruz para que recibiera atención médica, pues presentaba heridas superficiales. Posteriormente, quedó detenido y a la espera de que se definiera su situación jurídica.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.