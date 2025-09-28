Un joven de 22 años, identificado con el apellido Ruiz, falleció la tarde de este sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito en La Fortuna de Corredores, en Puntarenas.

De acuerdo a las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 3:30 p. m., cuando el ahora fallecido viajaba en motocicleta y, por razones que aún se investigan, habría intentado realizar un adelantamiento.

En ese momento, colisionó de manera frontal contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.

El impacto provocó que Ruiz muriera en el sitio. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en la tragedia.