Un joven de 20 años, de apellido Solano, falleció la noche del lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en Colima de Tibás, en San José.

El hecho se registró alrededor de las 11:25 p.m., específicamente debajo del puente de la Circunvalación Norte, donde el ahora fallecido viajaba a bordo de una motocicleta.

“De acuerdo a la versión preliminar que se maneja el caso, el ahora fallecido viajaba a bordo de una motocicleta cuando por razones que no están claras pierde el control, colisiona contra la estructura del puente y queda fallecido en el sitio”, explicó el OIJ.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron este accidente de tránsito.