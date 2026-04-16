Joven motociclista muere tras chocar de frente contra tráiler

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Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras una colisión frontal contra un vehículo articulado en La Garita de Alajuela.
El accidente se registró alrededor de las 9:52 a.m., unos 800 metros al oeste de Dekra en El Coyol, cuando, según el reporte preliminar, el vehículo pesado intentaba ingresar a una empresa aduanera y fue impactado de frente por la motocicleta.
Al lugar se desplazó una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja, que atendió al motociclista de aproximadamente 25 años. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y múltiples traumas, fue declarado sin signos vitales en la escena.
Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente e identificar a la víctima.