Joven motociclista muere tras chocar de frente contra tráiler

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras una colisión frontal contra un vehículo articulado en La Garita de Alajuela.

El accidente se registró alrededor de las 9:52 a.m., unos 800 metros al oeste de Dekra en El Coyol, cuando, según el reporte preliminar, el vehículo pesado intentaba ingresar a una empresa aduanera y fue impactado de frente por la motocicleta.