Joven motociclista muere tras chocar contra autobús 

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un joven de 19 años falleció la mañana de este viernes, luego de sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un autobús en San Cayetano de Venecia, en San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar, el joven en apariencia, se dirigía a su trabajo y era padre de un niño de apenas un año.

La víctima fue identificada con el apellido Alvarado, quien resultó gravemente herido tras el impacto ocurrido alrededor de las 5:50 a.m. sobre la ruta nacional 140, frente al sector conocido como Las Quintas.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia en el sitio y logró estabilizar al motociclista para trasladarlo de urgencia a la clínica de Aguas Zarcas, en condición crítica.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Alvarado falleció aproximadamente a las 6:20 a.m., cerca de 30 minutos después del accidente.

De acuerdo con la información suministrada, el joven viajaba hacia su trabajo cuando ocurrió la colisión.

Las circunstancias en las que se produjo el choque deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.