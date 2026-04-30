Joel Lewis es un joven padre de 36 años, vecino de Puerto Viejo de Limón, quien sueña con recuperar su vida previa a la afectación que dejó la diabetes en sus ojos, en medio de una situación de alerta sanitaria por esta enfermedad en el país.

Mientras Lewis lucha por recuperar su visión tras una compleja cirugía ocular, los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arrojan una sombra sobre el sistema de salud nacional.

Costa Rica no solo supera el promedio de diabetes de los países desarrollados, sino que ostenta el título de ser la nación con el mayor incremento de esta enfermedad dentro del bloque, con un crecimiento del 6,7 %.

Una lucha por recuperar su vida normal

La vida de Joel Lewis dio un vuelco debido a las complicaciones por la diabetes. La semana anterior, el chef se sometió a una intervención quirúrgica en su ojo derecho, un procedimiento crítico para salvar su vista.

“La recuperación va a ser de cuatro a seis semanas para que el ojo recupere al 100 %”, explicó Lewis con una mezcla de paciencia y fe. Sin embargo, el postoperatorio le impuso un exilio forzado.

Debido a que los cirujanos utilizaron una especie de gas para estabilizar su retina, Joel tiene prohibido viajar a zonas de diferente altitud, lo que le impide regresar a su amado Puerto Viejo por el momento.

Esta restricción física lo mantiene en la capital, apoyado por amigos y familiares, mientras espera que su ojo derecho sane. Una vez superada esta etapa, programará la cirugía del izquierdo.

Su meta es clara: “Retomar mis labores como chef en mi propio restaurante y realizar tours, recuperar mi vida cotidiana”.

La crisis nacional: Un diagnóstico reservado para el país

El caso de Joel es un espejo de lo que ocurre en miles de hogares costarricenses. Según el reporte de la OCDE, la tasa de diabetes en la población adulta de Costa Rica alcanza un 23,2 %, una cifra que triplica el promedio de la organización, que se sitúa en un 8,6 %.

El país ahora comparte los niveles más altos de prevalencia con naciones como México, Turquía y Chile, distanciándose drásticamente de los indicadores de Dinamarca, Francia o España, donde las cifras son significativamente más bajas.

Ana Ortega, de la Asociación “Día Vida Pro Diabetes”, señala una causa clara: la falta de políticas de prevención sólidas, especialmente aquellas enfocadas en combatir la obesidad.

“Nos falta tal vez un poquitito de conciencia, que lo que hagamos hoy va a definir cómo va a ser nuestra salud en el futuro”, advirtió Ortega, quien hizo énfasis en que la actividad física es un beneficio que el cuerpo agradecerá con el paso de los años.

Un llamado a la prevención

Para Joel Lewis, la fe ha sido un pilar fundamental en este proceso, mientras familiares y amigos le tendieron una mano para vivir temporalmente en San José durante su recuperación.

“Soy muy creyente de Dios, puse todo en manos de Dios y todo fluyó con tranquilidad”, relata tras una intervención en la que no ha sentido molestias.

No obstante, su historia es un recordatorio de que el país requiere acciones urgentes para frenar una epidemia metabólica que amenaza con saturar los servicios de salud y truncar los proyectos de vida de miles de ciudadanos.

Este joven padre contó que debe encargarse de su hija, quien es su acompañante diaria y con la que vive en Puerto Viejo de Limón, situación que lo impulsa a recuperarse pronto para continuar con su crianza. Asimismo, explicó que aún necesita dinero para cumplir con la operación de su ojo izquierdo, procedimiento que debe ser autorizado por su médico oftalmólogo apenas salga de la recuperación de su otro ojo.

Es por esto que realiza diversas actividades, las cuales anunciará oportunamente en su cuenta de Instagram @jlewis0s3, medio que usa para recibir apoyo y relatar su camino en medio de dificultades de salud.

A través de esa red social, Joel logró llegar a cientos de personas, quienes diariamente están pendientes de su evolución y rezan para que los sueños de este paciente sigan su curso.