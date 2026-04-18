Joven grave tras ataque con arma blanca en Cartago

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un joven de 23 años fue atacado con arma blanca la madrugada de este sábado en el sector de San Nicolás, en la provincia de Cartago, situación por la cual requirió traslado urgente.

Al arribo de los paramédicos, se ubica al paciente con varias heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, presentaba un estado delicado debido a la pérdida de sangre.

Tras las maniobras iniciales, el herido fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano para su atención especializada, ingresando en condición crítica. No se brindaron detalles inmediatos sobre su identidad.

La escena fue asegurada por las autoridades policiales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y dar con el o los responsables del hecho.