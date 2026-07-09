Joven gimnasta tica llevará el nombre de Costa Rica hasta Italia

La gimnasta costarricense Galilea Álvarez tendrá un nuevo reto internacional al representar al país en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, certamen que se disputará del 10 al 12 de julio en Milán, Italia.

La atleta, de 16 años, viajó al continente europeo acompañada por Melissa Brenes, entrenadora de la Selección Nacional.

Durante la competencia participará en las pruebas de aro, pelota, mazas y cinta, enfrentándose a un total de 81 gimnastas provenientes de 48 naciones.

El torneo se desarrollará en el Unipol Forum y reunirá a varias de las mejores exponentes de la gimnasia rítmica a nivel mundial, tanto en la modalidad individual como por conjuntos.

Además, la Copa del Mundo servirá como una de las últimas competencias de preparación antes del Campeonato Mundial, programado del 12 al 16 de agosto en Fráncfort, Alemania.

Álvarez llega a esta cita tras competir hace pocas semanas en el Campeonato Panamericano Mayor de Gimnasia Rítmica, celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

Esa participación formó parte del proceso de desarrollo que impulsa la Federación para que la joven continúe adquiriendo experiencia en eventos de alto nivel y consolide su crecimiento deportivo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra