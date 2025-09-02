La comunidad de Ticabán está de luto tras el fallecimiento de Josué Pérez Jiménez, joven vecino de El Porvenir, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido en el sector del Cerro Negro.

Según la información preliminar, Josué se dirigía a su trabajo cuando la motocicleta en la que viajaba colisionó contra un vehículo pesado, perdiendo la vida en el lugar del impacto.

La página Más de Ticabán expresó sus condolencias a la familia, describiendo a Josué como un muchacho humilde, trabajador y apasionado por el fútbol, quien había terminado recientemente sus estudios en el Liceo de Ticabán Oficial y jugaba como delantero goleador en la Liga Nacional de Fútbol Linafa Región 02 Guápiles, con el equipo La Colonia Revolution.

Por su parte, la página Campeonato de Barrios Zona Cariari lamentó la muerte del joven y destacó su talento:

“Dios mío Otra lamentable noticia. Un joven con un talento increíble, si no me equivoco de los jugadores de más proyección del cantón. JOSUÉ PÉREZ, por Dios. Pidamos mucha paz y fuerza para sus seres queridos, para su hermano Jeffrey que es el portero del Porvenir FC, para sus papitos. Dios mío”

El joven trabajaba en una piñera para costear sus estudios universitarios, según relataron allegados.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las causas del accidente.