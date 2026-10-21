Joven formado en Aldeas Infantiles sueña con ayudar a Costa Rica desde el OIJ

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Josué Carvajal Fallas tenía apenas cinco años cuando llegó a Aldeas Infantiles SOS junto a sus hermanos.

Hoy, con 18 años, mira hacia el futuro con una meta clara: convertirse en investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y utilizar su preparación para ayudar a otras personas.

Foto: Randall Sandoval

Aunque durante su niñez tuvo dificultades para comunicarse, con el tiempo ganó confianza en sí mismo y descubrió que podía desarrollar habilidades que antes parecían difíciles de alcanzar.

“Yo soy una persona… muy feliz, muy… resiliente. Antes me costaba mucho hablar en público y con el paso del tiempo todo ha cambiado”, expresó al describirse.

También se considera una persona noble y empática, cualidades que forman parte de la manera en que entiende su propia historia y el futuro que desea construir.

Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental que trabaja en Costa Rica desde 1975 para brindar entornos protectores a niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo.

Su labor incluye ofrecer cuidado similar al de una familia, acompañamiento y oportunidades para el desarrollo integral.

En el caso de Josué, crecer junto a sus cinco hermanos ha sido una parte fundamental de su historia.

Foto: Randall Sandoval

Durante esos años también encontró personas que dejaron huella en su vida, como Graciela, a quien identifica como una figura de cuidado que estuvo al lado de los cinco hermanos durante ocho años.

A esa red de apoyo se suman Aarón, su amigo desde que tenía ocho años, y Fernanda y Andrés, personas cercanas que conoció a través de la iglesia y que también han sido importantes en su camino.

La fe ocupa un lugar especial en su vida. Josué explicó que le ha ayudado a enfrentar las dificultades, encontrar fortaleza y avanzar hacia el perdón, incluso al referirse a la relación con sus padres.

El joven ha aprendido a desenvolverse mejor y a confiar en que puede seguir preparándose para alcanzar sus objetivos.

Su avance también se refleja en su formación académica: ya obtuvo un técnico en criminología y desea continuar estudiando para acercarse a la meta que se ha propuesto desde hace tiempo.

Parte de ese proceso de crecimiento también se relaciona con YouthCan, un programa de Aldeas Infantiles SOS dirigido a adolescentes y jóvenes que busca fortalecer sus habilidades para la vida, mejorar sus oportunidades de empleo y acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida autónomo.

Como parte del apoyo al programa, McDonald´s celebrará el “Gran Día 2026” el 13 de noviembre, donde el 100% de las ventas del BigMac se destinarán a Casa Ronald McDonald y YouthCan! de Aldeas Infantiles. Los cupones ya se encuentran a la venta.