Autoridades recibieron la denuncia por abuso de un joven de 13 años, la cual fue interpuesta por sus familiares.

La madre de un joven de 13 años, compartió, a través de un grupo de padres en WhatsApp, el supuesto abuso que recibió su hijo en un baño del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares.

El joven se dirigía al baño de la institución cuando, en apariencia, fue abordado por 4 estudiantes de décimo y undécimo año y aparentemente fue abusado.

Ante esta situación, los padres interpusieron una denuncia en el OIJ.

Grupo extra consultó a las autoridades correspondientes e indicaron lo siguiente:

“La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público y los agentes están realizando las diligencias bajo dirección funcional de la Fiscalía”.