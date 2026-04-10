Un hombre de 23 años, de apellido García y nacionalidad nicaragüense, resultó herido por proyectil de arma de fuego la noche de este jueves, en un hecho que se mantiene bajo investigación.

Según información del Organismo de Investigación Judicial, el caso fue reportado a las 11:08 p.m.

De manera preliminar, las autoridades indican que el joven se encontraba frente a su vivienda, en vía pública en Alajuelita, cuando fue interceptado por varios sujetos. Presuntamente, los sospechosos lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron hasta el sector de San Sebastián, en la zona de López Mateo.

Por razones que aún no están claras, los individuos lo bajaron del automóvil y le dispararon en varias ocasiones, impactándolo en el hombro, la axila y la escápula derecha.

Tras el ataque, uno de los sospechosos fue detenido por la policía administrativa, mientras que los demás lograron darse a la fuga.

El herido fue trasladado por la Cruz Roja Costarricense al Hospital Calderón Guardia.

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.