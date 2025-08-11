Un joven de 19 años fue atacado con arma blanca la noche del domingo en el sector de Desamparados.

Así lo informó este lunes el Organismo Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta a las 8:50 p.m.

Según mencionan las autoridades, el joven de apellido Porras en apariencia habría tenido una discusión con otro hombre.

Por razones que aún se desconocen, en apariencia este sujeto sacó un arma blanca y le propinó una herida en el abdomen.

El herido fue trasladado en vehículo particular a la clínica Marcial Fallas, mientras que el sospechoso se dio a la fuga.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y dar con el sospechoso.