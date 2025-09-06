El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un violento hecho que tuvo lugar este sábado en Escazú.

Según destacan las autoridades, un joven de 22 años se encontraba en vía pública a eso de las 4:00 a.m.

En determinado momento se habría presentado un altercado en el cual participaron varias personas.

Producto de este suceso, el joven, identificado con el apellido Ceciliano, recibió múltiples heridas con arma blanca.

Este tuvo que ser trasladado a un centro médico para la respectiva atención.

El caso se encuentra en investigación por parte de los agentes judiciales.