Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un joven de 18 años falleció la noche del martes luego de ser atacado a balazos en el sector de La Carpio.

La víctima fue identificada por las autoridades con el apellido Argüello.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró aproximadamente a las 9:17 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre una balacera en esa comunidad.

“Según versiones preliminares, el hombre se encontraba en vía pública cuando aparentemente una motocicleta con dos sujetos a bordo pasó por el lugar y desde el vehículo supuestamente le habrían realizado varios disparos”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital México; sin embargo, minutos después fue declarado fallecido por el personal médico.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados como parte de la investigación.

Asimismo, realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.