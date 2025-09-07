Un joven fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en el sector de Pital de San Carlos.

La alerta ingresó a las autoridades a eso de la 1:32 a.m., según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según detallan, la víctima, que fue identificada como un hombre de apellido Espinoza, de 20 años y nacionalidad nicaragüense, se encontraba en vía pública.

En determinado momento un vehículo en el que viajaban varios sujetos pasó por el sitio. Desde este le dispararon en reiteradas ocasiones.

A raíz de esta situación, el joven fallece en el lugar.

Agentes Judiciales se apersonaron para realizar el levantamiento del cuerpo. Este fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso aún se encuentra en investigación.