Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un joven de 20 años, identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Aragón, fue asesinado a balazos la noche de este viernes en el barrio San Dimas, en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte preliminar brindado por las autoridades, los hechos se registraron pasadas las 9:00 p. m. La víctima se encontraba en el interior de una barbería local esperando su turno para ser atendida cuando fue sorprendida por los atacantes.

Según las pesquisas iniciales, 2 sujetos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. Uno de los sospechosos descendió del vehículo, caminó hacia la entrada de la barbería y abrió fuego en múltiples ocasiones directamente contra la víctima.

Aragón sufrió herida de proyectil de arma de fuego en el tórax, el brazo derecho y ambas piernas, lo que le provocó la muerte de forma instantánea en el sitio.

Mapeo de la huida y hallazgo

Tras ejecutar el ataque, los gatilleros se dieron a la fuga. No obstante, en el seguimiento del caso por parte de los agentes del OIJ de Liberia, las autoridades localizaron una motocicleta completamente calcinada a unos 800 metros del lugar del homicidio, la cual se presume fue la utilizada para la comisión del delito.

Los agentes judiciales realizaron la inspección ocular del sitio y recolectaron indicios balísticos que fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses. Por su parte, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El móvil del crimen se mantiene bajo investigación mientras la policía judicial busca esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.