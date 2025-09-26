El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de Judith Morales Ortiz, atleta de Olimpiadas Especiales y medallista internacional, quien fue encontrada sin vida junto a un hombre en una finca de la comunidad de Suretka, en Bribrí de Talamanca.

La noticia causó gran consternación en la comunidad deportiva. Olimpiadas Especiales Costa Rica lamentó profundamente el fallecimiento de Judith Morales Ortiz y envió un mensaje de solidaridad a su familia y seres queridos.

“Nos enseñaste que los verdaderos campeones no se miden por las medallas, sino por la grandeza de su corazón. Descansa en paz, campeona”, expresó la organización en un comunicado.

Judith, de 23 años, era vecina de Suretka y había representado al país en competencias internacionales, dejando en alto el nombre de Costa Rica con su esfuerzo, disciplina y carisma.

De acuerdo con la versión preliminar, ambos habrían fallecido por una posible intoxicación con agroquímicos. El segundo fallecido fue identificado como el cuidador de la propiedad, de aproximadamente 60 años.

En el lugar, los agentes judiciales localizaron una bodega con pesticidas y otros productos químicos, los cuales están siendo analizados para determinar si alguno provocó el deceso.

Las primeras indagaciones apuntan a que el adulto habría enviado mensajes a personas cercanas en los que manifestaba dificultades económicas y, aparentemente, la intención de quitarse la vida.

Por ahora, el caso permanece bajo la figura de “muerte en investigación”, mientras los peritos de la Policía Judicial realizan las pruebas de rigor para esclarecer lo sucedido.