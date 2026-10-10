Joven dispara contra una casa y persigue un carro a balazos

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un joven de 18 años, de apellido Jara, fue detenido la mañana de este sábado durante un allanamiento ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia en el barrio Irvin, en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

El sujeto figura como principal sospechoso de cometer dos ataques armados contra 6 personas.

De acuerdo con el reporte de la policía judicial, los hechos investigados ocurrieron este mismo mes en dos eventos distintos:

Primer ataque (Sábado 3 de octubre): El sospechoso se apersonó a la vivienda de los ofendidos y abrió fuego en múltiples ocasiones contra los presentes, logrando herir a dos personas.

El sospechoso se apersonó a la vivienda de los ofendidos y abrió fuego en múltiples ocasiones contra los presentes, logrando herir a dos personas. Segundo ataque (Miércoles 7 de octubre): Jara habría dado persecución en un vehículo a las víctimas, quienes viajaban a bordo de otro automóvil, e impactó la estructura del automotor a balazos sin lograr herir a los ocupantes.

Tras diversas diligencias de investigación y seguimiento, los agentes judiciales irrumpieron en la propiedad del joven en barrio Irvin. Durante la inspección de la estructura, los oficiales lograron la captura del sospechoso y procedieron con el decomiso de dinero en efectivo, teléfonos celulares e indicios de droga tipo marihuana.

El detenido fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica y se valoren las medidas cautelares correspondientes.