Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán detuvieron a un joven de apellido Vázquez, de 19 años, quien figura como sospechoso de dos homicidios ocurridos en la provincia de Limón.

La captura se realizó la tarde del jueves, a las 4:50 p. m., durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Matina, en el sector conocido como Luzón.

Sospechoso detenido.

Según la información preliminar del OIJ, el joven es investigado por el homicidio de una mujer de apellido Quesada, de 36 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Estrada, así como por la muerte de una mujer de apellido Murillo, de 30 años, registrada el 15 de agosto de 2026 en un bar.

Las autoridades presumen que el sospechoso formaría parte de un grupo criminal de la zona y que, aparentemente, habría participado en ambos homicidios en el contexto de sus actividades dentro de esa estructura.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron un arma de fuego, marihuana que presuntamente estaba distribuida en dosis para la venta y prendas de vestir que, en apariencia, habrían sido utilizadas en los dos crímenes.

Como parte de las diligencias, el OIJ liberó dos videos relacionados con la investigación que corresponden al día del homicidio de la mujer de apellido Murillo.

Tras su captura, Vázquez quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

La investigación continúa por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y establecer la presunta participación del detenido en ambos homicidios.