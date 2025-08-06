El artista costarricense Luis Diego Montero consiguió una beca en el prestigioso The Juilliard School, de Nueva York.

Este joven de 19 años, oriundo de Siquirres, continuará sus estudios en el extranjero tras una destacada formación en el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM).

Desde la gestación, sus padres lo rodearon de melodías y estímulos sonoros, convencidos de que la música podía sostener su desarrollo y sensibilidad.

En 2014, con tan solo 8 años, Luis Diego ingresó al SINEM Siquirres y rápidamente alcanzó el rol de clarinete principal en la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil Carmen Lyra.

Además, integró orquestas regionales y participó en giras y presentaciones que lo colocaron frente a públicos diversos, desde pequeños salones comunales hasta escenarios más grandes.

Pero Luis Diego no se quedó allí, posteriormente ingresó en el Instituto Nacional de la Música, en Moravia, donde su profesor Lenin Izaguirre le habló del Interlochen Arts Academy, en Michigan, Estados Unidos, donde realizó la audición, fue aceptado con beca y se graduó con honores en 2025.

“Mi primer año allá todavía no tenía claro que quería ser músico profesional, pero una vez que lo decidí, empecé a investigar con mi profesor las mejores escuelas de música para licenciatura”.

“Realicé audición para ocho universidades y conservatorios porque no se puede aplicar a una sola: el proceso es competitivo y no hay garantía de aceptación. Es un trabajo que toma alrededor de un año, con preparación intensa para cumplir con los requerimientos de cada escuela”, mencionó el tico.

Alcanzó beca

El proceso para ingresar a Juilliard fue muy exigente, después de enviar videos y documentos, fue invitado a la audición presencial donde tocó entre 10 y 15 minutos y un mes después recibió el correo de aceptación.