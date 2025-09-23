María Paula Araya Aguilar, de la Asociación de Tenis de Mesa de Santa Ana está haciendo historia. Es la primera mujer en lograr el primer lugar en la máxima división de una fecha del Ranking Nacional Mayor.

Esto lo logró en la Sala Nacional, ubicada en el Parque de La Paz, en San José, por la IV Fecha, en la cual participaron más de 200 atletas. Históricamente los hombres han dominado estos títulos. Con apenas 17 años ya hace historia. “Estoy demasiado contenta, feliz y agradecida con Dios y conmigo misma, ya que si yo no me creo las cosas nadie más las va a creer y hacer por mí. Súper emocionada de poner un puntito en la historia de tenis de mesa femenino. Este logro es algo muy grande y la verdad que no lo esperaba”, contó emocionada.