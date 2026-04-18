Joven de 26 años herido tras ataque armado en la Ruta 32

Un hombre de apellido Hernández, de 26 años, resultó herido por proyectil de arma de fuego tras sufrir un ataque mientras conducía por el sector de la Ruta 32. El incidente fue reportado a las autoridades este sábado alrededor de las 6:10 de la mañana.

Según los informes preliminares, el joven viajaba en su automóvil cuando fue interceptado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta.

Sin mediar palabra y por razones que aún se investigan, el atacante disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo de Hernández para luego huir del lugar.

Tras la agresión, el ofendido fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención profesional.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de sus lesiones ni su estado de salud actual.

Agentes judiciales se encuentran a cargo de las pesquisas y realizan las diligencias correspondientes en el sitio del suceso. El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero del responsable.