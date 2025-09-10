La Cruz Roja Costarricense (CRC) emitió la alerta del fallecimiento de un joven de 25 años que falleció en un accidente acuático en Río Colorado de Barrio El Porvenir de Curubandé de Liberia.

El joven fue ubicado sin vida en el río por el personal de Cruz Roja que asistió a la escena.

“En la escena trabajó una unidad de soporte básico y otra de rescate, logrando extraer el cuerpo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes”, señaló la Cruz Roja.

Con este caso, ya son 87 las personas fallecidas por accidentes acuáticos en el país durante el 2025, según datos de la Benemérita.

Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional, da más detalles de lo sucedido.

La escena y el cuerpo quedaron a cargo de las autoridades correspondientes.