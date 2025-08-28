Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles en San Diego de La Unión, donde un joven identificado con el apellido Arias, de 25 años, perdió la vida tras derrapar en su motocicleta.

Según informó el OIJ, el hecho se reportó alrededor de las 8:57 p.m. en las cercanías de Terramall, unos 300 metros hacia San José sobre la Florencio del Castillo.

“En apariencia el ahora fallecido, quien respondía al apellido de Arias, de 25 años, viajaba en una motocicleta y presuntamente por razones que se desconocen el mismo aparentemente habría derrapado y colisiona contra un objeto fijo, lo que supuestamente le habría ocasionado la muerte”, explicó el OIJ.

En apariencia, según testigos en la zona indicaron que el accidente involucró un bus contra el que chocó el joven, quien se presume sería un oficial de seguridad privada.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense abordaron 2 pacientes masculinos adultos, uno de ellos sin signos vitales (el joven de apellido Arias de 25 años) y otro estable que según las autoridades se negó a ser trasladado.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece en investigación.