Joven de 23 años es detenido por venta de drogas en vía pública

Un joven de 23 años fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Pies Mojados en Quepos, por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

Se trata de un hombre de apellido Quirós.

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación inició hace tres semanas, cuando recibieron información confidencial donde indicaba que, en apariencia, el sujeto se dedicaba a la venta de drogas tipo crack en vía pública.

Tras las diligencias correspondientes, el OIJ logró la detención del sujeto, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.