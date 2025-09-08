Un joven de apellido Jiménez, de 21 años, fue asesinado la noche del domingo en el sector del Siglo XXI, en el centro de Limón.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:13 p. m., según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Sobre la dinámica, lo que se maneja preliminarmente es que al parecer la víctima se encontraba en vía pública cuando en apariencia fue abordado por un masculino quien aparentemente habría sacado un arma de fuego y disparado contra la integridad física de la víctima“, explicó el OIJ.

Tras cometer el ataque, el sospechoso huyó en motocicleta junto a otro hombre.

El cuerpo de Jiménez fue declarado sin vida en el sitio por los cuerpos de socorro y, de acuerdo con el OIJ, presentaba heridas en el tórax y en las extremidades inferiores.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.