Joven de 20 años muere tras caer de un andamio en San Carlos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un joven de 20 años perdió la vida la tarde de este martes tras un accidente laboral en una planta procesadora de piña, en el sector de Veracruz de Pital, en San Carlos.

La víctima fue identificada con el apellido Díaz.

Según versión preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 2:00 p. m., cuando el joven realizaba labores de lavado y pintura en una estructura, por lo que se encontraba sobre un andamio a una altura aproximada de dos metros.

Al tratar de bajar del andamio, la víctima aparentemente decidió quitarse el arnés de seguridad para terminar de descender; sin embargo, habría perdido el equilibrio y habría caído hacia atrás, golpeándose fuertemente contra el suelo.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, declararon sin vida al joven producto del impacto.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.