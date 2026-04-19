Una colisión fatal cobró la vida de un joven de 19 años durante la madrugada de este domingo en el sector de Bagaces.

La víctima, identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Segura, falleció en el lugar del accidente tras impactar la motocicleta que conducía de manera frontal contra la parte trasera de un tráiler.

Según el informe preliminar de las autoridades, el suceso fue reportado alrededor de las 3:50 a. m.

Tras el levantamiento del cuerpo, los restos del joven fueron trasladados a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia y los agentes judiciales trabajan para esclarecer los hechos del incidente en carretera.