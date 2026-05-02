Un joven de 18 años, de apellido Salazar, resultó herido por arma de fuego luego de que sujetos dispararan en múltiples ocasiones contra una vivienda en Tibás, San José.

De momento, las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue recibido este viernes a eso de las 5:11 p.m.

La víctima se encontraba en las afueras de su vivienda cuando habría sido abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Según la información suministrada por los agentes judiciales, los sospechosos, sin mediar palabra y por razones que aún se investigan, habrían disparado en varias ocasiones contra la casa donde se encontraba el joven.

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Producto del ataque, Salazar resultó herido por un proyectil de arma de fuego, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital México para recibir atención médica.