El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en una vivienda en Santa Fe de Aguas Zarcas, San Carlos, donde detuvieron a un joven de 18 años por venta de drogas.

Tras el operativo realizado este martes en horas de la tarde, las autoridades, además de detener a un hombre de apellido Fernández alias “Zurdo”, sospechoso de dedicarse a la venta de crack, marihuana y cocaína, también encontraron pruebas importantes que ligan al joven con el ilícito negocio.

Fotografía: Maryluz Rojas, corresponsal.

Dicho operativo contó con la colaboración de la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Policía Municipal.

Fotografía: Maryluz Rojas, corresponsal.

Fotografía: Maryluz Rojas, corresponsal.

Esta vivienda ha sido intervenida en 4 ocasiones durante los últimos dos años, periodo en el que se han detenido a 4 personas distintas, según lo indicaron las autoridades.

Se presume que los sospechosos se van “heredando” el negocio ilícito, alquilando la casa para continuar con la actividad delictiva, mencionaron los agentes judiciales.

El sujeto detenido quedó a la orden de la Fiscalía, donde será indagado y solicitarán prisión preventiva.