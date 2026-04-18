Un hombre de 27 años resultó gravemente herido tras sufrir quemaduras por fuego directo en el sector de Upala, en Alajuela.

El paciente presentaba lesiones considerables localizadas en el tórax, la cara y el cuello. Debido a la gravedad de las quemaduras y a su estado de salud, fue calificado en condición crítica por el personal de emergencia, según el reporte de Cruz Roja.

Para la atención de este incidente, la Benemérita desplazó al lugar una Unidad de Soporte Básico, la cual se encargó de estabilizar al masculino y realizar su traslado de urgencia hacia el Hospital de Upala, en donde quedó bajo supervisión médica especializada.